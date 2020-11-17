"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı
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"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı

17.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:53

İstanbul'da korona hastalarının sedyede bekletildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin Sakarya'da çekildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüntünün kasım ayı başında Sakarya'da çekildiği belirtilerek, "1 saatlik bir yoğunluktur, hastalar korona hastası değildir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye genelindeki birçok sosyal medya hesabı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen bir videoyu 'İstanbul'da korona hastalarının yoğunluğu' şeklinde paylaştı.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Kısa sürede etkileşim alan videonun Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çekildiği ortaya çıktı. Görüntülerin Yenikent Devlet Hastanesi pandemi hastanesine çevrildiği için "normal hastaların" sevkinde yaşanan 1 saatlik yoğunluğa ait olduğu ve Kasım ayı başında çekildiği tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA ELDEN ELE DOLAŞTI

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda ise bu durum "İstanbul'daki bir hastanede Covid-19 hastalarının yoğunluğu" şeklinde lanse edilmek istendi. İnternette bu iddialar dolaşırken Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

"GÖRÜNTÜLERDE YER ALAN HASTALARIN TAMAMI..."

İddiaların doğru olmadığını belirten Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada "İstanbul'daki bir hastanede Covid-19 hastalarının yoğunluğu" olarak lanse edilen bir video tespit edilmiş ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür. Bu görüntülerin İstanbul ile ilgisi yoktur. Yapılan incelemede Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Acil Servisinde, Kasım ayı başında çekildiği anlaşılmıştır. Aynı günlerde 250 yataklı Yenikent Devlet Hastanesi, pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu nedenle ambulanslar Covid-19 dışındaki hastaları SEAH aciline yönlendirmiş ve geçici bir yoğunluk yaşanmıştır. Görüntülerde yer alan hastaların tamamı Covid-19 hastası olmayıp, farklı şikayetlerle acil servise başvuran hastalardır. Kısa süreli yaşanan yoğunluk, 1 saat içinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla ortadan kalkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


'İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor' diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı
'İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor' diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı
'İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor' diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı
'İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor' diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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