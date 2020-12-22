Sakarya İl Jandarma Komutanı'ndan Başkan Alemdar'a ziyaret

Sakarya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Aydın Kutlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte ağustos ayındaki atamayla göreve başlayan İl Jandarma Komutanı Kutlu, Serdivan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Çiftçi ile Belediye Başkanı Alemdar'ın misafiri oldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Alemdar, Kutlu'ya görevinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan