Sakarya'dan yangın bölgelerine destek
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Sakarya'dan yangın bölgelerine destek

Sakarya'dan yangın bölgelerine destek
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangınların çıktığı illerdeki çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı gönderdi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangınların çıktığı illerdeki çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı gönderdi.

İl Mili Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk eğitim merkezleri ile okullarda düzenlenen yardım kampanyasında toplanan maske ve dezenfektan ile oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin, bölgeye ulaştırılmak üzere Türk Kızılay Sakarya Şubesi'ne teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Gerektiğinde birbirimizin yüreğine su serpmeyi de biliriz. Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerimizin ürettiği maske ve dezenfektan, okullarımız aracılığıyla toplanan oyuncak ve kırtasiye malzemesiyle yangın yerindeki çocuklarımızın yanındayız. Milletimize büyük geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

İzciler yardım dağıtım merkezinde

Sakarya Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü izcileri, yedi ergin izci ve üç liderle İl Sorumlusu Aydın Kara başkanlığında Antalya Manavgat'taki yardım dağıtım merkezine gitti.

Bir hafta sürecek nöbet değişiminde görev yapacak izciler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım paketlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay yetkililerine veriyor.

Kara, yardım çalışmalarına katılan lider ve ergin izciler ile ailelerine teşekkür ederek, tüm ülkeyi derinden etkileyen afette gönüllü görev yapmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Fazilet Durmuş da Sakaryalıların mağduriyet yaşayan insanlara yardıma koşmaktan geri kalmadığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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