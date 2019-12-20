Sakarya'dan kısa kısa

20.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:02

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (SAMEK) elde edilen ürünlerin satışı için ofisler inşa edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışma için 2 Ocak Perşembe günü ihaleye çıkılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAMEK satış ofislerinin Erenler ADA AVM'nin hemen karşısında yapılacağını belirtti.

Başkan Yüce, "19 kurs merkezi 100 farklı branşta devam eden eğitimlerde ortaya çıkan ürünler kursiyerlerimizin yeteneklerini gözler önüne seriyor. Kişisel becerilerini geliştiren, hayat boyu öğrenmenin en güzel örneğini sergileyen kursiyerlerimiz için yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyoruz. SAMEK'lerde elde edilen eserlerin ADA AVM'nin hemen karşısında inşa edeceğimiz SAMEK ofisleriyle satışlarını gerçekleştirecek, kursiyerlerimizin ev ekonomilerine katkı sunmalarını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"Bir Hayat Bir Hayal Kur" konferansı düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Sanat ve Teknoloji Topluluğunca, "Bir Hayat Bir Hayal Kur" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonu'ndaki programa, QNB Finansbank Bankası İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Müdürü İlkay Erol ile Dreamstalk kurucusu Semih Yalman konuşmacı olarak katıldı.

Erol, kariyer başlangıcının çok önemli olduğuna işaret ederek, kişilik özelliklerinin tanınması ve buna göre mesleklerin seçilmesi gerektiğini aktardı.

Kendi kariyer sürecini anlatan Yalman ise şunları kaydetti:

"Hayal deyip geçmeyin. Kariyer sürecinde hayal kurmak ve hayalleri gerçekleştirebilmek çok önemli. Hayallerinizle istediğiniz gibi seçip yapabilirsiniz. Dürüst bir şekilde kendinize 'benim hayalim nedir' diye soracaksınız. Ne olmak istiyorum değil, benim hayalim ne, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum, neler beni heyecanlandırıyor, benim değerlerimle neler örtüşüyor, ben her sabah hangi işe tutku ve şevketle gidebilirim gibi soruları düşünmenizi istiyorum. Hayallerinizi sorgulamalısınız."

Konferansın devamında katılımcılardan bazıları sahneye çıkarak hayallerini paylaştı.

Kaynak: AA