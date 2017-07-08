Sakarya'daki Vahşi Cinayetin Zanlılarından Biri Daha Önce de Cinsel İstismardan Tutuklanmış

Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile kadına tecavüz edip 10 aylık bebeğiyle birlikte vahşice öldürdüklerini itiraf eden 2 zanlı, tutuklandı. Zanlılardan Cemal B.'nin daha önce cinsel istismar suçundan cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

''CİNSEL İSTİSMARDAN 5-6 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞTI''

Cemal B.'nın yaşadığı Karaağaç Köyü'nün muhtarı Mehmet Elmacı, olay gününü şöyle anlattı: "Cemal'in arandığını öğrenince evine gittim, uyuyordu. Uyandırdım, 'Sen ne yapıyorsun evde?' diye sorduğumda 'Bugün izinliyim, çok kötüyüm' dedi. Sanki bonzai içmiş gibiydi. Birol ise evlenmeden önce ormanda engelli bir kadına cinsel istismarla suçlanmış ve tutuklanıp 5-6 yıl cezaevinde yatmıştı."

''YENİDEN CEZAEVİNE GİRMEK İSTEMİYORUM''

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Birol K. ile Cemal B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadelerinde olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden zanlılardan Cemal B.nin, "Birol 'Cezaevine tekrar dönmek istemiyorum' deyince kadını kafasını taşla ezerek öldürdük" dediği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile kadınla 10 aylık bebeği, Birol K. ve Cemal B. tarafından vahşice öldürüldü. Ailenin kapı komşusu Birol K. ile Cemal B.'nin olay günü otomobille kadının eşi Al-Rahmun'u da alıp iş yerlerine gittikleri, kısa bir süre sonra iş yerinden izinsiz ayrılarak talihsiz kadını ve bebeğini öldürdükleri ortaya çıktı. Birol K.'nın, Al-Rahmun'a "Eşinden boşan, ben evleneceğim. Sana bir miktar da para veririm" dediği ve ikili arasındaki tartışmanın da bu nedenle çıktığı iddia edildi. Acılı eş Halid Al-Rahmun, taziyeye gelenlere Birol K.'nın eşi Mefta Emani'yi takip ve taciz ettiğini, bu nedenle polise şikâyetçi olmaya hazırlandıklarını söyledi.