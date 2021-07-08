Sakarya'daki selde hayatını kaybeden yaşlı adam defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'daki selde hayatını kaybeden yaşlı adam defnedildi

Sakarya'daki selde hayatını kaybeden yaşlı adam defnedildi
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Sami Özkul'un (78) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Özkul'un cenazesi Dedeler Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Dedeler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Özkul'un ailesi ve yakınlarıyla Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesi'ndeki evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılarak kaybolan Sami Özkul'un bulunması için gün boyu arama çalışması yürütülmüş, çalışmalar neticesinde Özkul'un cansız bedenine suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı'nda ulaşılmıştı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Ajda Pekkan Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Diego Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'daki selde hayatını kaybeden yaşlı adam defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 14:23:54. #1.16#

title