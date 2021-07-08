Sakarya'daki selde hayatını kaybeden yaşlı adam defnedildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi.
Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Sami Özkul'un (78) cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Özkul'un cenazesi Dedeler Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Dedeler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Özkul'un ailesi ve yakınlarıyla Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve vatandaşlar katıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesi'ndeki evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılarak kaybolan Sami Özkul'un bulunması için gün boyu arama çalışması yürütülmüş, çalışmalar neticesinde Özkul'un cansız bedenine suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı'nda ulaşılmıştı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı