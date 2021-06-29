Sakarya'daki kazada hayatını kaybeden yaşlı çift defnedildi
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.
Hastanenin morgunda işlemleri tamamlanan İsmail ve Bahtiyar Dedeoğlu'nun cenazeleri, Taraklı Yunuspaşa Camisi'ne getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Dedeoğlu çiftinin cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Dedeoğlu çiftinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve vatandaşlar katıldı.
Dün, Geyve-Taraklı yolunda seyreden İsmail Dedeoğlu (82) idaresindeki 54 EP 170 plakalı otomobille sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 11 RA 285 plakalı panelvan tipi araç Akseki Mahallesi mevkisinde çarpışmış, kazada sürücü Dedeoğlu kaldırıldığı hastanede, eşi Bahtiyar Dedeoğlu (75) ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri