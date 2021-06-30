Sakarya'da vücuduna "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, evinin bahçesinde otururken vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, evinin bahçesinde otururken vücuduna yorgun mermi isabet eden kişi tedavi altına alındı.
Kırkpınar Mahallesi Ulaştırma Sokak'taki bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Erdal A'nın kasığına yorgun mermi isabet etti.
Yakınları tarafından Sapanca Devlet Hastanesine götürülen Erdal A, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu