Sakarya'da üvey annesini tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da üvey annesini tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üvey annesini tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'da üvey annesini tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
13.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:52

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üvey annesini tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Geyve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde tartıştığı üvey annesini tüfekle yaralayarak kaçtığı öne sürülen Ü.C'nin (20) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Ü.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde ikamet eden İ.C. (47) isimli kadınla evlatlık aldığı belirtilen Ü.C. (20) dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, silahla vurularak yaralanan İ.C. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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