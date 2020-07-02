Sakarya'da trafik lambalarında 'Maske Tak' farkındalığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde trafik ışıklarına 'Maske Tak' uyarılarıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde trafik ışıklarına 'Maske Tak' uyarılarıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını süresinde oluşturulan pandemi döneminde trafik lambalarına 'Eve Git' ve 'Evde Kal' uyarıları yaparak farkındalık oluşturan belediye ekipleri yeni normalleşme sürecinde ise zorunluluk haline getirilen maske kullanımı ile ilgili farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Ekipler şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde bulunan trafik lambalarına 'Maske Tak' sloganı yerleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yayaların ve araç sürücülerinin her zaman daha dikkatli olmaları, bu zorlu süreci vatandaşların bilinçli davranması ile aşılacağını belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA