Sakarya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sakarya'da ambulansın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 54 E 8400 plakalı hasta taşıyan ambulans, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Bülent Özcan (34) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan Özcan'a ilk müdahaleyi kendisine çarpan ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı.

Özcan, daha sonra olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan ambulansta bulunan hasta da, olay yerine gelen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsüne götürüldü.