Sakarya'da takla atan otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 4 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karasu-Adapazarı kara yolunda seyreden Eyüp Yılmaz idaresindeki VB 885 JR yabancı plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu, taklalar atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Gülhayat, Beyza ve 3 aylık bebek İkra Nur Yılmaz, Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün