Sakarya'da sokak kedisi, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmadı - Haberler

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Sakarya'da sokak kedisi, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmadı

AA, İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'da sokak kedisi, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmadı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sokak kedisinin, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sokak kedisinin, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köprübaşı Mahallesi 19. Cadde'de bir sitenin giriş katındaki dairenin üstten açık olan penceresinden girmek isteyen kedi sıkıştı.

Patilerini pencereden kurtaramayan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılarak site sakinlerine teslim edilen kedinin, tedavi edilmek üzere barınağa götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, bir sokak kedisinin, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Serdivan, Sakarya, İtfaiye, kedi, Güncel, Haberler

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