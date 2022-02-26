Sakarya'da sokak kedisi, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmadı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sokak kedisinin, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmaması cep telefonu kamerasına yansıdı.
SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sokak kedisinin, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmaması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Köprübaşı Mahallesi 19. Cadde'de bir sitenin giriş katındaki dairenin üstten açık olan penceresinden girmek isteyen kedi sıkıştı.
Patilerini pencereden kurtaramayan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince kurtarılarak site sakinlerine teslim edilen kedinin, tedavi edilmek üzere barınağa götürüleceği öğrenildi.
Öte yandan, bir sokak kedisinin, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.