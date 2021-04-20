Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde Turgay T.'nin kullandığı 54 ADU 837 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangını söndürdü.

Sürücüsünün bir tanıdığından emanet aldığı öğrenilen araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ryan Babel Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 03:26:04. #1.16#

title