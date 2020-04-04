Sakarya'da şehrin girişleri kapatıldı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni genelge sonrası Sakarya'da polis ve jandarma ekipleri şehrin tüm giriş noktalarını kapattı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni genelge sonrası Sakarya'da polis ve jandarma ekipleri şehrin tüm giriş noktalarını kapattı. Şehre girmek isteyen çok sayıda araç geri çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin açıklamasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin tüm giriş çıkışları kapatıldı. Araçlarıyla Sakarya'ya gelen, transit geçen veya Sakarya'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar yeni genelge ile ilgili bilgilendirilirken, şehir dışından Sakarya'daki ikametlerine gelenlere 14 gün karantinada kalmaları konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra tebliğ kağıdı imzalatıldı. Bilecik sınırında uygulama yapan jandarma ekipleri ise bazı araçları geri çevirdi.

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Kaynak: DHA