Son dakika: Otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasında
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Son dakika: Otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasında

28.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:43

Son dakika gündem haberi: Sakarya'da otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sakarya'da otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaali ilçesi Çukurköy'den Yeni Mahalle istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Gündoğdu mevkisinde yol ortasındaki yavru köpeğe çarptı.

Aracın altında kalan yavru köpek yaralandı. Durumu fark ederek aracı durduran sürücü, bir süre bekledikten sonra otomobilden inmeden yoluna devam etti.

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Çevrede oturan bir kadın tarafından yoldan alınan yavru köpek, bölgedeki çiftlikte bulunan veteriner tarafından tedavi edildi.

Olayla ilgili Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin yavru köpeğe çarptıktan sonra bir süre beklemesi ve daha sonra yoluna devam etmesi görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, yol kenarındaki evde ikamet eden bir kadının üzerindeki hırkasını çıkararak yavru köpeğin üzerine örtmesi ve hayvanı yoldan alması yer alıyor.

Son dakika: Otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasında
Son dakika: Otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasında
Son dakika: Otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasında
Son dakika: Otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Alemdar

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