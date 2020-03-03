Sakarya'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk toplam 6 yaralı

03.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:35

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası ise servis şoförü çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.



Kaza, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Dibektaş Caddesi Ak Sokak'ta 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, A. O. idaresindeki 54 S 0615 plakalı okul servisi ile Ayşe K. idaresindeki 54 BS 957 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sırasında otomobil sürücüsü Ayşe K. ve çocuğu ile birlikte servis şoförü ve serviste bulunan 3 çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan, servis şoförü A.O. çevredeki vatandaşlar tarafından aracı hızlı sürdüğü iddiasıyla darp edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA