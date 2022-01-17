Sakarya'da nişana katılan 91 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Haberler
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Sakarya'da nişana katılan 91 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Sakarya'da nişana katılan 91 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nişan merasiminde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 91 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nişan merasiminde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 91 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yayla Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda dün akşam yapılan nişan merasiminde tavuklu pilav ikram edildi.

Yemekten yiyen 91 kişi, bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Kocaali ve çevre ilçelerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişiler, daha sonra taburcu edildi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

Kocaali, Sakarya, Düğün, Güncel, Haber

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