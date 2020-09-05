Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası
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Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin işçilerin çavuşu Kasım Demir, "Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı.

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası
05.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:41

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin işçilerin çavuşu Kasım Demir, "Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntılar yaşamadık. Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi." dedi.
Bazı sosyal medya platformlarıyla haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin AA muhabirine konuşan Demir, dün Kocaali ilçesinde fındık toplarken yer sahibi işveren aile ile aralarında iş nedeniyle tartışma çıktığını söyledi.
"Diğer çalıştığımız 4 patronumuz çok iyiydi"
O bölgede daha önce birçok kişiyle çalıştıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:
"Tartışma yaşadığımız kişiler başından beri sorunluydu. Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntılar yaşamadık. Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. Diğer çalıştığımız insanlar dört dörtlüktü. Yalnızca bu olayı yaşadığımız kimselerle sıkıntı yaşadık burada. Bizi rencide edici kelimeler söyleyince zorumuza gitti, işi bıraktık. O kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadık. Hepsi kardeşlerimizdir, yalan söyleyemeyiz bu konuda.
Bu, münferit bir olay, ırkçılık olayına dönüşmemesi lazım bu durumun. Diğer çalıştığımız 4 patronumuz çok iyiydi. 5 parmağın 5'i bir olmuyor. Biz de 10 kardeşiz, hepimiz bir olamıyoruz. Allah kimseye bu tip durumlar yaşatmasın. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Sakarya Valimiz konunun yakın takipçisi, bizlere son derece yakın ilgi gösterdiler. Valimizden Allah razı olsun, Sayın Valimiz de konunun takipçisi olacağını söyledi zaten. Allah razı olsun, bizi arayıp ilgilendi. Sorun o kişilerde."
Demir, halen Kocaali'de ailelerinden çalışanların olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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