Sakarya'da KYK çalışanları "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesiyle çocukların gönlüne dokunacak
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Sakarya'da KYK çalışanları "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesiyle çocukların gönlüne dokunacak

Sakarya'da KYK çalışanları 'Geçmişe İz Geleceğe Biz' projesiyle çocukların gönlüne dokunacak
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'da milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetiştirilmesi amacıyla "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesi kapsamında evleri ziyaret edecek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) çalışanları, çocuklara elleriyle yaptıkları amigurumi bebekleri hediye edecek.

Sakarya'da milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetiştirilmesi amacıyla "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesi kapsamında evleri ziyaret edecek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) çalışanları, çocuklara elleriyle yaptıkları amigurumi bebekleri hediye edecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce milli ve manevi değerlerle donanımlı nesillerin yetiştirilmesi, çocukların eğitim ile öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik şekilde gerçekleştirilmesi, mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif, ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla proje hazırlandı.

Projeye destek vermek isteyen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) çalışanları, aileleri ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilenecek. Çalışanlar, el emeğiyle yaptıkları amigurumi bebekleri hediye ederek çocukları sevindirecek.

Sakarya KYK Kız Yurdu Müdürü Hatice Kara, AA muhabirine, Sakarya Kız Yurdu ve Arif Nihat Asya Kız Yurdu Müdürlüğü olarak projeye destek vermek istediklerini söyledi.

Projenin çocuklara ve gençlere dokunacağına inandıklarını belirten Kara, "(Ne yapabiliriz?) diye düşündük ve aileleriyle iletişim kurmaya, evlerini ziyaret etmeye karar verdik. Evlerini ziyaret ederken de gönül bağı kurmak adına beraberimizde onlara bir hediye götürelim istedik. Böylelikle bir çalışma başlattık, hediye olarak amigurumi bebekleri vereceğiz." dedi.

Kara, çalışmadan çok büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

"Projede yer aldığımız için heyecanlıyız"

KYK Personel Şefi Esmeray Çetin de projede yer aldıkları için heyecanlandıklarını dile getirerek, "Birlikte güzel işler çıkardık. Çocukları sevindireceğimizi düşünüyorum. Evdeki artık malzemelerimizden bebekler diktik, şapkalar, örgüler ördük, çeşitli oyuncaklar yaptık ve çok keyifli çalışma oldu. Çalışmalarımız hala devam ediyor." sözlerine yer verdi.

KYK Personel Şefi Asiye İnce Hür de herkesin sanatını ortaya koyarak güzel çalışma yaptığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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