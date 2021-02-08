Sakarya'da kıraathanelere yapılan denetimlerde ceza yağdı

SAKARYA'da koronavirüs tedbirlerine aykırı faaliyet yürüten 12 kıraathane işletmecisi ve kıraathanelerde oyun oynayan 99 kişiye ceza yağdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak -5 Şubat 2021 tarihleri arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kıraathanelere yönelik denetim yaptı. Yapılan kontrollerde; 12 kıraathanenin faaliyetine devam ettiği ve bu kıraathanelerde 8 kişinin kumar, 91 kişinin ise oyun oynadıkları tespit edildi. Tedbirlere aykırı olarak faaliyette bulunan 12 kıraathane işletmecisi ile kıraathanelere oyun ve kumar oynayan 99 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. İhlalde bulunan 111 kişiye toplamda 99 bin 268 TL ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ