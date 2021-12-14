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Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi nehirde bulundu.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi nehirde bulundu.

Geçen hafta çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İbrahim Gümüş'ün (39) ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, Gümüş'ün son olarak merkeze bağlı Çardak Mahallesi mevkisinde görüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine AFAD ve Kocaeli Dalgıç Polis birimi ekipleri, sabah saatlerinde Sakarya Nehri'nde arama çalışması başlattı.

Gümüş'ün cesedi, Çardak Köprüsü mevkisinde bulundu.

Ceset, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu

Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu

Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu

Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu

Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu

Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu

Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu

Kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu

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AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri

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