Son dakika haber... Kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber... Kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D650 Karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D650 Karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, D650 Karayolu Söğütlü ilçesi ışıklı kavşakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. idaresindeki 54 DS 271 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen Cevri K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada Hüseyin G., Cevri K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Kadriye K. ve Keziban G. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Keziban G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber... Kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber... Kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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