Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Yağış nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Beyaz örtüyle kaplanan Uzun Çarşı ve Çark Caddesi'nin yanı sıra Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde güzel görüntüler oluştu.

Kentin yüksek kesimleriyle Kocaali ve Taraklı ilçelerinde de etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar çocuklarıyla dışarıya çıkıp kar topu oynadı, karın tadını çıkardı.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

Çark Caddesi, Korucuk, Sakarya, kar, Güncel, Haber

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