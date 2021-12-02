Sakarya'da kamyonet ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Sakarya'da kamyonet ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Sakarya'da kamyonet ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adapazarı istikametinden Karasu yönüne giden Neslihan A. idaresindeki 54 AGB 821 plakalı panelvan, D-650 kara yolu Darıçayırı-Karapınar kavşağında, İlyas S.'nin kullandığı 54 BH 951 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet refüje çıkarak durabildi.

Kazada, İlyas S. ile diğer araçta bulunan Fatmanur A. ve sürücü Neslihan A. yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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