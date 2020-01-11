Sakarya'da kahvehane yangını
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Sakarya'da kahvehane yangını

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında kahvehanede büyük çapta hasar meydana geldi.

11.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:38
Sakarya'da kahvehane yangını

'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında kahvehanede büyük çapta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi üzerinde 3 katlı binanın çatı katında A.K'ye ait bir kahvehanede içeride kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında kahvehanede büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA
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