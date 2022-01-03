Sakarya'da ilginç olay: Kiralık verdiği aracının uçuruma yuvarlandığını 4 gün sonra öğrendi - Haberler
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Sakarya'da ilginç olay: Kiralık verdiği aracının uçuruma yuvarlandığını 4 gün sonra öğrendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir şahıs kiraladığı kamyonetle yaptığı kazayı 4 gün sonra mal sahibine bildirdi.

İSTANBUL (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir şahıs kiraladığı kamyonetle yaptığı kazayı 4 gün sonra mal sahibine bildirdi. Kamyonetin sahibi, kazayı yara almadan atlatan şahıstan şikayetçi olurken, aracın uçtuğu bölgeye ise AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Çelebi Bülbül isimli vatandaş, sahibi olduğu kamyoneti İstanbul Maltepe'den, Sakarya'da esnaflık yapan bir vatandaşa kiraladı. Kiraladığı kamyonet ile 30 Aralık Perşembe günü Serdivan ilçesi Kırantepe mevkiine giden vatandaşın içerisinde olmadığı esnada araç, yaklaşık 800 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Olay, aracı kiralayan kişinin, 4 gün sonra kamyonet sahibine haber vermesiyle ortaya çıktı. Kamyonet sahibi durumun haber verilmesi üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araç içerisinde herhangi bir kişinin olabilme ihtimaline karşı aracın devrildiği yere inerek çalışma başlattı. Aracın içerisinde kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, kamyonet ise kullanılamayacak hale geldi. Kiraya verdiği kamyonetin, uçuruma yuvarlandığı haberini 4 gün sonra alan araç sahibi Çelebi Bülbül şikayetçi oldu.

Olayı anlatan kamyonetin sahibi Bülbül, "Kiraya aracımızı verdik, arkadaş sağ olsun buraya gelmiş. 10'uncu ayda kiraya verdik aracı. Kirası devam ederken Perşembe günü kazayı yapmış ama bize bugün haber verdi. Şahısla beraber de geldik buraya, arabaya kadar inemedik biz. Ekmek teknesi veriyoruz, bu hale getiriyorlar, buna canım sıkılıyor" dedi.

Sakarya'da ilginç olay: Kiralık verdiği aracının uçuruma yuvarlandığını 4 gün sonra öğrendi

Sakarya'da ilginç olay: Kiralık verdiği aracının uçuruma yuvarlandığını 4 gün sonra öğrendi

Sakarya'da ilginç olay: Kiralık verdiği aracının uçuruma yuvarlandığını 4 gün sonra öğrendi

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