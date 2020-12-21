Sakarya'da iki elini gidondan ayırarak bisiklet kullanan kişiye para cezası
21.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:53
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki elini gidondan ayırarak bisiklet kullandığı gerekçesiyle bir kişiye idari para cezası verildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki elini gidondan ayırarak bisiklet kullandığı gerekçesiyle bir kişiye idari para cezası verildi.
Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındere yolu Hasanbey kavşağında ellerini gidondan ayırarak bisiklet süren M.T'yi durdurdu.
Sürücüyü uyaran ekipler, Trafik Kanunu 66. maddesine aykırı şekilde bisiklet sürdüğü gerekçesiyle M.T'ye 288 lira ceza uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan