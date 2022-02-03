Sakarya'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

ERENLER, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde hırsızlık olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, devriye görevi esnasında Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan kontrolde aracın plakasına siyah bant yapıştırılarak değişiklik yapıldığını tespit etti.

Araç üzerinde yapılan kontrolde ise bir evden çalınan demir saclar bulundu.

Jandarma ekipleri, araç sürücüsü Ö.Y'nin (34) yapılan kimlik kontrolünde hırsızlık dahil 6 farklı, araçtaki S.A'nın (32) ise hırsızlık dahil 10 farklı suç kaydı olduğunu tespit etti.

Üçüncü şüpheli E.B'yi (30) ise vinçle konteyner çalmaya çalışırken yakalayan jandarma ekipleri, şüphelinin hırsızlık dahil 9 farklı suç kaydı olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.