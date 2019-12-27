Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ahırdan 10 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:54
Sakarya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde ahırdan 10 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şahmelek Mahallesi yolu üzerinde bulunan 'e ait ahırdan yaklaşık 20 gün önce 10 küçükbaş hayvan çalınması üzerine ekipleri çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık olayında kullanılan aracı belirledi.

Jandarma ekiplerince evlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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