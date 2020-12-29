FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi

29.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:11
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın ve eşi Alişan Alişan'ın yargılandığı dava, Bylock içeriklerinin beklenmesi ve eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın ve eşi Alişan Alişan'ın yargılandığı dava, Bylock içeriklerinin beklenmesi ve eksik hususların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ'nün 'hava kuvvetleri sorumlusu' Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan ve eşi Ali Alişan'ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, Bylock içeriklerinin beklenmesi ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 4 Mart 2021 tarihine erteledi.

Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ'nün 'hava kuvvetleri sorumlusu' Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerinde, Alişan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Alişan, 31 Mayıs 2017'de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Yine FETÖ soruşturması kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulan, sanık Alişan Alişan'ın dosyasını Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmişti. - SAKARYA

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Coşkun Sabah Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Metin Oktay Samet Aybaba Güven Yalçın Domagoj Vida
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının davası ertelendi | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:15:35. #1.15#
title