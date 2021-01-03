Sakarya'da bir binanın garajında çıkan yangın söndürüldü
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Sakarya'da bir binanın garajında çıkan yangın söndürüldü

03.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:06
Sakarya'da bir binanın garajında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı binanın garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı binanın garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yağcılar Mahallesi 1359 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın garajında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Alevleri fark eden bina sakinleri dışarı çıkarken, yangın yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.

Bu arada bina sakini bir kadının, evde beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardığı görüldü.

Bina sakinlerinden Ercan Durmaz, gazetecilere, evde yemek hazırlığı yaptıkları sırada yangının çıktığını, can havliyle kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Hanım Başat da evdeyken bağırışları duyup camdan dışarı baktığını, alevleri fark edince dışarı çıktığını belirtti.

Yangın nedeniyle garajda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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