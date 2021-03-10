Sakarya'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
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Sakarya'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

10.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:52
Sakarya'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Hendek Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklıpaşa Caddesi'nde yapımı süren 4 katlı apartman inşaatında çalışan Yusuf Başaran asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle boşluktan çıkarılan Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Başaran'ın yakınları fenalaştı.

Başaran'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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