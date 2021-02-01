Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
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Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

01.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:06
Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Adapazarı istikameti Kargalı Hanbaba mevkisindeki kavşakta, hasta taşıyan 112 Acil Servis ambulansı, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulans ve otomobilde sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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