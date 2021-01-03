Sakarya'da AFAD ve emniyet personelinden farkındalık için kan bağışı
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Sakarya'da AFAD ve emniyet personelinden farkındalık için kan bağışı

03.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:22
Sakarya'da AFAD ve emniyet personelinden farkındalık için kan bağışı

Sakarya'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Emniyet Müdürlüğü personeli, kan bağışına dikkat çekmek amacıyla kan bağışında bulundu.

Sakarya'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Emniyet Müdürlüğü personeli, kan bağışına dikkat çekmek amacıyla kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Sakarya Şubesinin Serdivan ilçesindeki binasına gelen çok sayıda emniyet mensubu, yetkililerden bilgi alarak form doldurdu.

Ekipler, gerekli kontrollerin ardından kan bağışı yaptı.

Polis memuru Osman Aydın, gazetecilere, düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Yılda en az 4 sefer kan versinler. 'Bir kan 3 can' diyorum." ifadesini kullandı.

Polis memuru Ender Duman da kan vermenin sağlık açısından faydalı olduğunu vurgulayarak, "Lütfen kan bağışı yapın, ihmal etmeyin. Bir gün herkese kan lazım olabilir, duyarlı olalım." dedi.

"Sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışı yapılabilir"

Türk Kızılay Sakarya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ali Suveren ise uzun zamandan beri kan stoklarında yeterli seviyeye ulaşamadıklarına dikkati çekti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çok sayıda kan bağışı yaptığını dile getiren Suveren, "Emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşlarımız buraya gelip ihtiyacı olan vatandaşlar için kan verebilir." diye konuştu.

Sakarya AFAD personeli ve AFAD gönüllüleri de merkeze gelerek kan bağışı yaptı.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Kan vererek hem kendimiz hayat buluyoruz hem de hayat kurtarıyoruz. 2021 yılına bu düşünce ve hareketle başlamayı kendimize hem insani hem de İslami bir vazife olarak gördük. Pandemi döneminde, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde vatandaşlarımız da kan bağışında bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki de yazılı açıklamasında, salgın sürecinde bağış stoklarındaki azalma sebebiyle "İyilik Aşkına Haydi Kan Bağışlamaya" sloganıyla düzenledikleri kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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