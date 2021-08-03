Sakarya'da 8 saat kaldığı denizde gücü tükendiği için karaya çıkamayan kişi kurtarıldı
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Sakarya'da 8 saat kaldığı denizde gücü tükendiği için karaya çıkamayan kişi kurtarıldı

Sakarya'da 8 saat kaldığı denizde gücü tükendiği için karaya çıkamayan kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden girdiği denizde yaklaşık 8 saat kaldığı için gücü tükenen kişi, Karasu ilçesinin iki kilometre açığında ekipler tarafından kurtarıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden girdiği denizde yaklaşık 8 saat kaldığı için gücü tükenen kişi, Karasu ilçesinin iki kilometre açığında ekipler tarafından kurtarıldı.

Karasu ilçesi Küçük Karasu Mahallesi'ndeki tatil sitesi önünde gece saatlerinde denizden yardım sesi duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ve SAGET-31 Sahil Güvenlik dalış timleri de gönderildi.

Çalışmalar sonucu kıyıdan iki kilometre açıkta bulunan Erol T. (45), jet ski yardımıyla karaya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ayakta kontrolü yapılan kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizde uzun süre kalarak sürekli yüzdüğü öğrenilen Erol T'nin, saat 15.00 sularında Kocaali ilçesi Kale mevkisinden denize girdiğini, yönünü kaybettiğini ve yaklaşık 8 saattir suda olduğunu anlattığı belirtildi.

Bölge sakinlerinden Betül Arslanpay da gazetecilere, "Sesi bir sağdan bir soldan yankılanıyordu. Elimde de ışık vardı. Işığı tuttuk ama göremedik. 30 dakika sonra jet ski ile sudan çıkardılar." diye konuştu.

Sakarya'da 8 saat kaldığı denizde gücü tükendiği için karaya çıkamayan kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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