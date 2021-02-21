Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı (2)
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Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı (2)

21.02.2021 17:32 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:36
Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı (2)

12 EV KARANTİNADA Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerinde toplam 12 evin karantina altına alındığını duyurdu.

12 EV KARANTİNADA 

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerinde toplam 12 evin karantina altına alındığını duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, "Maalesef salgın tekrar artış eğiliminde. En büyük neden ziyaretler ve ev içi buluşmalar. Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve'de 12 evi karantinaya aldık. Tedbirlere uymayıp bir araya gelenlere idari para cezası uyguluyoruz. Tedbirleri titizlikle uygulamaya devam edeceğiz." dedi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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