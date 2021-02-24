Sakarya'da 68 yerleşim yeri karantinaya alındı
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Sakarya'da 68 yerleşim yeri karantinaya alındı

24.02.2021 21:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:45
Sakarya'da 68 yerleşim yeri karantinaya alındı

SAKARYA Valiliği, 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere 68 yerleşim yerinde karantina uygulandığını açıkladı.

SAKARYA Valiliği, 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere 68 yerleşim yerinde karantina uygulandığını açıkladı.  

Sakarya Valiliği koronavirüs nedeniyle karantina sayılarını açıkladı. Sakarya'da bugün itibariyle 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim yerinde karantina uygulandığı belirtildi. Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Değerli Sakaryalılar; Covid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Lütfen tedbirlere hassasiyetle uyalım."  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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