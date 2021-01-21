Sakarya'da 227 şişe kaçak içki ele geçirildi

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 227 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyve ilçesi Kozan Mahallesi'nde yaşayan F.Ö. ve Ş.Ö.'nün evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramada 227 şişe kaçak içki, 260 boş alkol şişesi, 1 tüfek, 1 havalı tüfek ve 1 seri numarası belli olmayan eski tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ