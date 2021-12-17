Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Yüce'ye, Bölge Müdürü Yücel Velioğlu kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Velioğlu, ziyarette Yüce'ye AA'nın hazırladığı " Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu" kitabını takdim etti.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Yüce, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", Haroon Sabawoon'un "Kabil'den kaçış" ve Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı" ve İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", Gökhan Balcı'nın "El ense" ve Burak Akbulut'un "Boğa güreşi okulu" fotoğraflarına oy verdi.

Oyladığı fotoğrafları değerlendiren Yüce, "Sporda gururumuz olan, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve bayrağımızı göndere çektiren Mete Gazoz'un fotoğrafını seçtik. Bir Sakaryalı olarak aynı zamanda ülkemize mal olmuş bir sporcuyu seçtik. Filistin'deki dramı, oradaki yaşanan olayları toplumla paylaşmak üzere seçtik. Doğal felaketler karşısında duyarlılıklarımızı ifade etmek ve bu tür olayların bir daha olmaması için önlemler almamız adına bir fotoğraf beğendik." diye konuştu.

Emeği geçenleri tebrik eden Yüce, ziyaretin sonunda AA çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.