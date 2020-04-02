SAKARYA Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındıADAPAZARI'nda, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında bir sokak karantina altına alındı.

Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı ADAPAZARI'nda, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında bir sokak karantina altına alındı. Sokakta, sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi. Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Adapazarı Ozanlar Mahallesi'nde bulunan Mete Sokak, karantina altına alındı. Karar doğrultusunda sokağa giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede önlem aldı. Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya çalışmaları takip etti. Sokakta sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi. Kaynak: DHA