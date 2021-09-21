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Şaka yapayım derken yeğenine çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta yeni aldığı aracıyla seyir halinde giden amca, yolda scooter kullanan yeğenini görünce şaka yapmak istedi. Aracını yeğeninin üzerine süren amca, gencin yaralanmasına neden oldu. O esnada korku dolu anlar yaşayan genç, kendisine çarpan aracın direksiyonundaki kişinin amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Genç kazada bacağından hafif yaralanırken o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta Hürriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda,yeni aldığı araba ile gezintiye çıkan bir adam, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için arabayı üzerine sürdü.

Arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı.

Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı. Olay sonrasında yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Salih Meşe, "Ben sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Dışarı çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Zaten araç sürücüsü ile scooter sürücüsü de akraba çıktı. Araç sürücüsü amcasıymış diğer arkadaşın. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter bizim iki taksimize de maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü hafif şekilde yaralandı" dedi.

Şaka yapayım derken yeğenine çarptı

Şaka yapayım derken yeğenine çarptı
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