12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi
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12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi

13.10.2020 10:48 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:12

Bursa'nın İznik ilçesinde fıkra gibi bir olay yaşandı. 12 yıl önce vefat eden vatandaşın 8 yıldır hiç kullanılmayan traktörüne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve otobandan kaçak geçme cezası geldi. Traktörün sahibinin yakınları bakanlığa itiraz ederken, gelecek cevap bekleniyor.

Ceza makbuzunu eline alan ölen adamın oğlu ise hayatının şokunu yaşadı. Babasına gelen ceza karşısında şaşkına dönen Ali Akın, "Bu traktör 8 yıldır bahçede ve hurda. Babam 12 yıl önce vefat etti" dedi.

EVE GELEN CEZA MAKBUZLARI İLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Akın'ın hayatı eve gelen ceza makbuzları ile kabusa dönüştü. 12 yıl önce vefat eden babası Şahin Akın (72)'a ait 16 KE 323 traktörün 2 kere otoban ve bir kez de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ücret ödemeden geçtiği için ihlal yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi

"7-8 YILDIR HURDA HALDE YATIYOR"

Ceza makbuzunu eline alan Şahin Akın'ın oğlu Ali Akın, şoka girdi. Akın, "Traktör 7-8 Yıldır hurda bir şekilde bahçede yatıyor. Babam 12 yıl oldu vefat edeli. Daha önceden de bir kez daha köprüden kesme cezası geldi" dedi. Ali Akın ceza için Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'na itiraz dilekçesi verirken, gelecek cevabı şimdi merakla bekliyor.

12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi
12 yıl önce ölen adama köprüden kaçak geçiş cezası geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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