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Sait Esmeray'dan yeni single

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Sait Esmeray'dan yeni single

'Kill Em' ile Türkiye'de liste başı olan başarılı DJ Sait Esmeray, yeni single'ı 'Don't Move It'i' yayımladı.

Son üç yılda Türkiye listesinde zirveye çıkan tek Türk DJ olan Esmeray, 'Don't Move It' adlı yeni şarkısında da tıpkı 'Kill Em'de olduğu gibi kendisini zirveye çıkaran Doğu-Batı sentezi ile farkını ortaya koyuyor.

Türkiye'nin dört bir yanında sergilediği canlı performanslarıyla dinleyicisi ile buluşan Sait Esmeray, yeni single'ı 'Don't Move It' için çok heyecanlı olduğunu ve hedefinin yeniden Türkiye listesinde zirveye çıkıp, yurt dışındaki listelerde de zirve mücadelesi vermek olduğunu söyledi.

Sait Esmeray'dan yeni single

Sait Esmeray'dan yeni single

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