Şair ve yazar Mustafa Miyasoğlu vefatının 8. yılında kabri başında anıldı
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Şair ve yazar Mustafa Miyasoğlu vefatının 8. yılında kabri başında anıldı

Şair ve yazar Mustafa Miyasoğlu vefatının 8. yılında kabri başında anıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesince düzenlenen etkinlikte şair, eğitimci ve yazar Mustafa Miyasoğlu vefatının 8. yıl dönümünde Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesince düzenlenen etkinlikte şair, eğitimci ve yazar Mustafa Miyasoğlu vefatının 8. yıl dönümünde Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma etkinliğine usta edebiyatçının ailesinin yanı sıra dostları, sevenleri ve edebiyat dünyasından isimler katıldı.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, burada yaptığı konuşmada Miyasoğlu'nun, Türk Edebiyatının değerli isimlerinden biri olduğunu ifade ederek, farklı türlerde başarılı eserler kaleme aldığını söyledi.

Bıyıklı, Miyasoğlu'nun hayatı boyunca kültür ve medeniyet değerlerinin ihyası için çalıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son nefesine kadar yazmayı sürdürdü. Gerek gazete yazılarında gerekse kitaplarında derdini, davasını dile getirdi. Onun bir derdi, davası vardı. Ehli sünnet çizgisinde bir ömür sürdü ve hiçbir zaman istikametini bozmadı. TYB'nin bütün çalışmalarına destek verdi bize ağabeylik yaptı. Amel defterini açık bırakacak hayırlı eserler verdi, hayırlı evlatlar yetiştirdi. Kendisini rahmetle ve hasretle anıyoruz. Ruhu şad olsun."

Yazarın eşi Nilüfer Miyasoğlu ise eşinin vakur ve şahsiyetli bir eş duruşu sergilediğine vurgu yaparak, "Pek çok yazar ve bilim adamının aksine beni de evlatlarını da gittiği toplantılara, programlara götürür, bizim de nasiplenmemizi isterdi. Kendisinin konuşmacı olduğu toplantı, seminer ve konferanslarda gözümün içine bakar, memnun olup olmadığımı, seyircinin tatmin olup olmadığını benim mimik ve tepkilerimle ölçerdi." ifadelerini kullandı.

Nilüfer Miyasoğlu, eşinin "Kadını Müslüman olmayan bir toplum dindar olamaz. Çünkü çocuğu yetiştiren annedir" düşüncesiyle bir hayat sürdüğüne işaret ederek, "Vefatından kısa bir süre önce kendisine evlatlarımı İslam ahlakıyla yetiştirdiğin için sana minnettarım demişti. Onu çok özlüyoruz." diye konuştu.

Anma programında ayrıca yazarın oğlu Mehmet Miyasoğlu ve Yazar Muzaffer Doğan da konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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Şair ve yazar Mustafa Miyasoğlu vefatının 8. yılında kabri başında anıldı - Haberler
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