Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
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Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak vefat eden sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak vefat eden sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Öztürk için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Namaza, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti 26. Dönem Burdur milletvekili emekli Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar İskender Pala ile merhumun sevenleri katıldı.

İskender Pala, cenazede yaptığı konuşmada eğitim dünyasının çok önemli bir aktörünü kaybettiğini belirterek, "Onun kurduğu fikir ve okul bünyelerinde insanların pek çoğu doğru yolu bulabildiler, keşfedebildiler. Allah onun gibilerinin sayılarını arttırsın, gani gani rahmet eylesin." dedi.

Pala, Öztürk'ün eğitimin toplumun can damarı olduğu düşüncesine inanan bir yazar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eğer çocuklarımızı doğru yönlendirebilirsek ileride nezih insanlar olurlar. Bu nezih insanın inancı, düşüncesi, fikri ile yaşadığı hayata göre şekillenecektir ve toplum böylece daha müreffeh haline gelecektir. Bunları konuşurduk ve Hüseyin Emin Öztürk'ün bunlarla ilgili fikirleri amelleriyle, aksiyon insanı olmak dolayısıyla da yaptıklarıyla örtüşüyordu."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da Hüseyin Emin Öztürk ile 30 yılı aşan bir dostlukları olduğunu söyleyerek, "İyi bir edebiyatçıydı, şiirleri ve özellikle çocuk edebiyatındaki eserleri son derece önemlidir. Bunun yanında iyi bir idareciydi, iyi bir insandı ve baba olarak da iyi bir baba olduğunu ailesiyle olan ilişkilerimden biliyorum. Alçak gönüllü, duygulu, hisli, milli hissiyatı ve insan sevgisi yüksek, Yunusvari bir söyleyişi, yaklaşımı kendisine ilke edinmiş bir isimdi." diye konuştu.

"Pek çok değerli kültür sanat insanını radyo vasıtasıyla toplumla buluşturmuştur"

Yılmaz, Öztürk'ün önemli vasıflarından birisinin de fikir ile icraatı birleştirmesi olduğuna değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem edebiyat alanında hem iletişim ve eğitim alanında önemli projelere imza atmış birisidir. Çok bilinmez ama çocuk eğitimi konusunda ülkemizin en iyi akademisyenlerinden birisiydi. Ayrıca ülkemizin ilk özel radyolarından Akra FM'in kurucu genel müdürüdür. Burada da kültür ve sanatı merkeze alan, başarıyla uygulayan ve toplumla bütünleştiren anlayışı benimseyerek bunu hayata geçirmiş bir isimdir. Orada İskender Pala, Mustafa Kutlu, Mustafa Miyasoğlu gibi pek çok değerli kültür sanat insanını radyo vasıtasıyla toplumla buluşturmuştur."

"En büyük ideallerinden birisi Kudüs'te yaşanan drama dikkati çekmek için bir kitap yazmaktı"

Nar Yayınları Genel Müdürü Tayfur Esen ise Hüseyin Emin Öztürk'ün değerlerine sahip ve girişimci birisi olduğunu ifade ederek, "En büyük ideallerinden birisi Kudüs'te yaşanan drama dikkati çekmek için bir kitap yazmaktı. Onun ruhen hazırlıklarını yapıyordu. Burada herhangi bir şeye ihtiyacı olmayan mümin bir yüreğin nasıl ümmet coğrafyasıyla ilgilendiğini görmek mümkün oluyor." dedi.

Dr. Hüseyin Emin Öztürk'ün cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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