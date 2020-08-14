Şair ve halk ozanı Kocaman, mezarı başında anıldı
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Şair ve halk ozanı Kocaman, mezarı başında anıldı

Şair ve halk ozanı Abdulvahap Kocaman, ölümünün 15. yılında, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mezarı başında anıldı.

14.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:06

Şair ve halk ozanı Abdulvahap Kocaman, ölümünün 15. yılında, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mezarı başında anıldı.

Asri Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Öz geçmişi okunan Aşık Kocaman'ın mezarına çiçek bırakıldı.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kocaman'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Ozanlarımızın bıraktığı kültür deryasında onların mirasına sahip çıkarak daha ileriye taşımak bizlerin görevidir çünkü aşıklık geleneği çok önemli bir gelenektir. Çukurova Karacaoğlan'dan Aşık Feymani'ye kadar birçok aşığın, ozanın çıktığı yerdir. İşte Abdulvahap Kocaman da bizim kültürümüze değer katan değerli bir ozanımızdır. Ozanımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, Kadirli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Yüksel Kaya, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, ozanın sevenleri ve yakınları katıldı.

Şair ve halk ozanı Kocaman, mezarı başında anıldı

Kaynak: AA

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