Saints Row The Third Remastered Ücretsiz Dağıtılıyor!

The post appeared first on .

Serinin yeni oyununun duyurulmasının ardından Saints Row: The Third Remastered ücretsiz oldu.

Normal değeri 250 TL olan Saints Row The Third Remastered ücretsiz olarak Epic Games Store'da oyunculara sunuluyor.

İlk oyunu ile 2006 yılında karşımıza çıkan ve yıllar içerisinde kendine ciddi bir hayran kitlesi edinmeyi başarmış olan Saints Row serisi geçmişten bu güne dek çok yol kat etti. Yıllar içerisinde türün diğer popüler yapımlarından ayrılarak kendi tarzını da bulan serinin dönüm noktası ise şüphesiz 2011 yılında oyuncularla buluşmuş olan Saints Row: The Third ile oldu. Seri bu yapım ile birlikte bugün bildiğimiz mizahi tonuna bürünmenin yanı sıra nasıl bir yolda ilerleyeceğini de göstermiş oldu. Sevilen yapım geçtiğimiz yılın nisan ayında ise remastered sürümü ile tekrar oyuncu karşısına çıktı. Şimdi ise Gamescom'da yeni Saints Row oyununun tanıtılması şerefine normal değeri 250 TL olan Saints Row The Third Remastered Epic Games Store üzerinde ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Saints Row The Third Remastered Nasıl Bedava Alınır?

Oyuna tamamen bedava bir biçimde sahip olmak için öncelikle bir Epic Games hesabına ihtiyacımız var. Epic Games hesabına giriş yaptıktan sonra buraya tıklayarak oyunun sayfasına gidebilirsiniz. Oyun sayfasına gidip 'Yükle' butonuna tıkladığınızda ise karşınıza gelen yeni ekranda 'Sipariş Ver' kısmına tıklamanız gerekmekte. Tüm bunların ardından oyun Epic Games kütüphanenizdeki yerini alacak.

Serinin yeni oyunu Saints Row Reboot'un oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden olan Gamescom'un açılış gecesinde tanıtılmasının ardından Epic Games Store'da ücretsiz olan oyun 2 Eylül Perşembe günü saat 18: 00'a kadar ücretsiz olarak alınabilir olacak. Dolayısıyla oyunu bir an önce kütüphanenize eklemenizde fayda var!

Kaynak: SaveButonu