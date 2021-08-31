Saints Row Reboot Oynanış Videosu Yayımlandı
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Saints Row Reboot Oynanış Videosu Yayımlandı

Saints Row Reboot Oynanış Videosu Yayımlandı
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Saints Row Reboot Oynanış Videosu Yayımlandı

Saints Row Reboot oynanış videosu, oyunun Gamescom'da duyurulmasının ardından yayımlandı. Video yapımcıların da görüşlerini içeriyor.

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Saints Row Reboot oynanış videosu, oyunun Gamescom'da duyurulmasının ardından yayımlandı. Yapımcıların görüşlerini de içeren video hakkında detaylar haberimizde.

Saints Row Reboot, Gamescom'da nın ardından etkinliğin en ilgi çeken oyunlarından birisi olmuştu. Geçen hafta hikaye fragmanı ile oyunculara merhaba diyen Saints Row Reboot, bu sefer "Welcome to Santo Ileso" fragmanı ile karşımızda. Geliştirici ekibin ve yapımcıların görüşlerini içeren bu videoda aynı zamanda oynanışa dair çeşitli ayrıntıları da öğreniyoruz.

Saints Row Reboot Oynanış Videosu

Saints Row resmi YouTube nda paylaşılan "Welcome to Santo Ileso Trailer" videosu, geliştiricilerin yorumlarını içeren bir oynanış videosu niteliğinde. Videoyu aşağıda bulabilirsiniz:

Yıllardır aşırıya kaçan mizahı, abartılı karakterleri ve mizahıyla oyuncuların gönlüne taht kurmuş Saints Row serisi, yeni oyunu Reboot ile geliyor. Saints Row Reboot oynanış videosu bize bu oyunda eski oyunlara göre farklı olacak birkaç detay olduğunu gösteriyor. En çok tepki çeken değişikliklerden birisi karakterlerin "normal" olmaya daha yakın hale getirilmesi olacak. Videoya göre geliştiriciler oyun karakterlerinin "evinize çağırabileceğiniz, empati kurabileceğiniz insanlar" olması üzerine çalışıyor. Oysa Saints Row gibi bir evrende, biz oyuncular, evimize davet edemeyeceğimiz, ruh hastası karakterler görmek istiyoruz. Tabi karakterlerin ne kadar törpüleneceği, evrenin klasik mizahının ne kadar korunacağı henüz belli değil, umuyoruz ki yapımcı Volition eski oyunların izinden ilerlemeye devam eder.

Bunun yanında videoda, şu ana kadarki en büyük açık dünya Saints Row haritası olan Santo Ileso ile de tanışıyoruz. Bu harita klasik "Vegas" tipi, renkli gece hayatı, büyük şehirler ve kumların içindeki küçük kasabaları içinde barındırıyor. Bu noktada oyunun bizde bir GTA V hissi yarattığını söylemek de mümkün.

Saints Row Reboot 25 Şubat 2022'de, bilgisayar, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarına gelecek.

Kaynak: SaveButonu

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