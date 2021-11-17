Saints Row Çıkış Tarihi Ağustos 2022'ye Ertelendi

Esasen 25 Şubat'ta çıkış yapması planlanan Saints Row ertelendi. Gelen haberler e göre oyun çıkış yapması gereken tarihten 6 ay sonra yani Ağustos 2022 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Saints Row oyun dünyasının en absürt ve uçarı serilerinden birisi olarak öne çıkıyor. Dünya üzerinde pek çok hayranı bulunan seri özellikle kendini alaya alması ve yaptığı her şeyle absürtlüğün sınırlarını daha da zorlamasıyla oyuncuların kalbinde ayrı bir yere sahip. Bu yüzden olsa gerek 2015'ten bu yana sessiz kalan serinin devam oyunu duyurulduğunda hayranlar bir hayli sevinmiş ve oyunun çıkışı için gün saymaya başlamıştı. Gelen haberler, hayranların bir süre daha beklemek zorunda kalacağını işaret ediyor.

Oyunun geliştiricisi Volition'dan gelen açıklamalara göre yeni Saints Row 23 Ağustos 2022'ye ertelendi. Volition oyunun internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda ertelenmenin sebebinin geliştirici ekibin oyunu mümkün olan en iyi kalitede çıkarmak istemesi olduğunu söyledi. Volition özellikle bu konunun üstünde durarak ertelemenin amacının oyunun içeriğini değiştirmek olmadığını da belirtti. Sosyal medyadaki paylaşıma yapılan bir yoruma cevap veren Volition "İçerik anlamında büyük değişiklikler olmayacak. Bu ertelemenin amacı oyunun kalitesinin olabilecek en üst düzeyde olabildiğinden emin olmamız için. Yaptığımız yaratıcı seçimleri seviyor ve onlara güveniyoruz, bu yüzden onları değiştirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Gelen bu erteleme haberiyle beraber oyunun çıkış tarihi 22 Şubat 2022'den 25 Ağustos 2022'ye ertelenmiş oldu. Geliştirici stüdyo ertelemenin sebeplerinden birisi olarak da COVID-19'u gösteriyor. Volition'un önemli isimlerinden Jim Boone da pandeminin oyunun geliştirme sürecini olumsuz etkilediğini ve ertelemeye önemli etkisi olduğunu söyledi. Oyunculardan bazıları Volition'un erteleme kararını desteklerken bazıları da hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

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